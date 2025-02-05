Şanlıurfa’da otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar ilçesi Beyazkule mevkisinde meydana geldi. Halil Ç. idaresindeki 06 NF 406 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile şarampole devrilerek ağaca çarptı. Kazada sürücü ile araç içerisinde bulunan Hüseyin Ç. Hüseyin K. ile Rukiye Ç. yaralandı.

Otomobil alev aldı

Kazanın ardından aracın motor bölümünde yangın çıktı. Çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası yaralılar, araçtan çıkarılarak ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.