Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hem trafik akışını rahatlatmak hem de yayaların can güvenliğini sağlamak amacıyla şehrin çeşitli noktalarında modern yaya üst geçitleri yapmaya devam ediyor.

Buhara Mahallesi ile Akabe Mahallelerini birbirine bağlayan önemli bir geçiş güzergâhı olan ve karşısında çok sayıda okulun bulunduğu okullar bölgesindeki üst geçit çalışmasında son rötuşlar yapılıyor. Şanlıurfa’nın kadim tarihinden izler barından, modern ve tarihi dokunuşların bir arada yansıtıldığı yaya üst geçidi bölgede önemli bir ihtiyacı karşılamış olacak. Böylelikle karşıdan karşıya geçişler kolaylaşacak araç trafiği daha akıcı sağlanacak. Eyyübiye ilçesi sınırlarında yer alan Buhara Mahallesinde Şehit Abdülkadir Oğuz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gazi Anadolu Lisesi, Balıklıgöl İmam Hatip Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu, Halilurrahman Ortaokulu, Buhara Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesini içerisinde barındıran eğitim tesiste okuyacak öğrenciler okullarına daha güvenli şekilde gidebilecekler. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri ayrıca Diyarbakır Yolu, Akçakale Yolu, Sırrın Mahallesi, Akçakale İlçesinde üst geçit çalışmasını tamamlayarak vatandaşların güvenli ulaşımlarını sağladı.