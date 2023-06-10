Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Göbeklitepe Cup Okçuluk Turnuvası başladı. İki gün sürecek turnuvada 150 sporcu yarışacak.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde kentte düzenlenen ve Türkiye Okçuluk Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şanlıurfa Okçuluk Spor Kulübü iş birliğinde gerçekleşen 2. Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası başladı. Turnuvaya, Şanlıurfa, Ankara, Adıyaman, Kahramanmaraş, Şırnak, Batman, Bingöl, Elazığ, ve Sivas’tan 150 sporcu katıldı. Şanlıurfa 11 Nisan Spor Kompleksi’nde minikler, yıldızlar, küçükler, gençler ve büyükler kategorilerinde sporcuların yarıştığı turnuva, yarın yapılacak müsabakalarla tamamlanacak. Turnuvaya 90 erkek, 60 kız sporcu olmak üzere 150 sporcu katılıyor.

Depremden sonra yapılan ilk turnuva ile ilgili konuşan Türkiye Okçuluk Federasyonu Adana Bölgesi Okçuluk Hakemi Hatice Karahan, "Urfa’da ikinci kez düzenlenen Göbeklitepe şu anda yapılıyor. Turnuvaya depremden sonra ilk kez yapılan bir turnuva. Turnuvaya 9 ilimiz katılıyor. Diyarbakır, Bingöl, Batman, Ankara, Şırnak, Adıyaman ve Elazığ gibi illerimizden 150 sporcu katılıyor" şeklinde konuştu.

Murat Alkan: "Amacımız bölgemizde depremin etkilerini okçuluk sporu ile silmek"

Türkiye Okçuluk Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilcisi Murat Alkan, turnuvalarla depremin izlerini silmek istediklerini belirterek, "Amacımız bölgemizde depremin etkilerini okçuluk sporu ile silmek ve okçuluk sporuna olan ilgiyi artırmaktır. Bu vesileyle bu yarışmayı yapmaktayız" diye konuştu.

Türkiye’nin 9 ilinden Şanlıurfa’ya gelen sporcular ise amaçlarının turnuvada derece elde etmek olduğunu söyledi.

Öte yandan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ata sporunun yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılması için kentte başlattığı okçuluk okulu çalışmasının tamamlama aşamasına geldiği öğrenildi.