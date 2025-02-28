Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Proje Ofisi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı iş birliğiyle, Avrupa Birliği (AB) ve diğer hibe programlarına yönelik Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) Eğitimi düzenlendi.

"Türkiye Yüzyılına Güçlü Adımlar: Şanlıurfa Öğretmenlerinin Maarif Projeleri" kapsamında gerçekleştirilen eğitimde, Şanlıurfa’nın 13 ilçesinden seçilen 30 öğretmene 5 gün boyunca çevrim içi atölye çalışmaları sunuldu.

Karacadağ Kalkınma Ajansı uzmanlarından Adnan Tuzcu tarafından verilen eğitimde, öğretmenler Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) metodolojisi ile proje tasarımı ve yönetimi konusunda kapsamlı bilgi ve beceri kazandı. Ayrıca, Şanlıurfa’nın eğitim, turizm ve sosyal kalkınmasına katkı sunacak 6 farklı proje hazırlayarak uygulamalı deneyim elde ettiler.

Eğitim sürecinde öğretmenlere; proje tanımları, hibe programları, proje geliştirme aşamaları, analiz süreçleri (sorun, hedef, strateji, paydaş ve risk analizi), finansman yönetimi, uygulama süreçleri ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi konular detaylı bir şekilde aktarıldı. Katılımcılar, öğrendikleri bilgileri kullanarak mantıksal çerçeve matrisleri oluşturup, proje başvuru formlarını KAYS sistemine entegre etmeyi de deneyimledi.

Program sonunda öğretmenler, edindikleri bilgi ve becerilerle eğitim, sosyal sorumluluk ve turizm alanlarında proje geliştirme kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise bu tür eğitimlerin Şanlıurfa’daki eğitim camiasına ve kentin kalkınmasına önemli katkılar sunacağını vurguladı.