Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Sinema Etkinliği ile öğretmenler, “Bandırma Füze Kulübü” filminde buluştu. Öğretmenler, 24 Kasım’da unutulmadıkları için emeği geçenlere teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Geleneksel Sinema Etkinliği ile öğretmenler, “Bandırma Füze Kulübü” filminde buluştu. Öğretmenler, 24 Kasım’da unutulmadıkları için emeği geçenlere teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde 3. Geleneksel Sinema Etkinliği’ni gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın eğitime önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla çalışmalarını yürüten kültür ve sosyal işler müdürlüğü, 24 Kasım’da öğretmenleri unutmadı. Geleneksel sinema etkinliğinin 3’üncüsünde öğretmenler sinemada bir araya geldi. Bir grup gencin uzaya roket gönderme hayalini gerçekleştirmelerini konu alan Bandırma Füze Kulübü filmini izleyen öğretmenler, Türk gençliğinin isteyince neler yapabildiğini gördüklerini söyledi. Bu anlamlı günde aileleriyle birlikte film izlemeye geldiklerini ifade eden öğretmenler, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Sinema keyfi yaşayan öğretmenlere çeşitli ikramlar yapılırken, belediyenin çalışmalarının yer aldığı broşürler de öğretmenlere takdim edildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü çerçevesinde düzenlenen 3. Geleneksel Sinema Etkinliği, 27 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.