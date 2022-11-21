Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, madde bağımlılığıyla mücadele için sahada çalışan öğretmenlerle bir araya gelerek Öğretmenler Haftasını kutladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, madde bağımlılığıyla mücadele için sahada çalışan öğretmenlerle bir araya gelerek Öğretmenler Haftasını kutladı.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Öğretmenler Haftası dolayısıyla Şanlıurfa’da görev yapan ve madde bağımlılığıyla mücadele için gönüllü olarak sahada çalışan psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmenleri ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen kahvaltı programına, Baydilli’nin yanı sıra İl Milli eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve İl Müftüsü Ramazan Tolan ile öğretmenler katılım gösterdi.

Programda Baydilli Öğretmenler Haftası olması vesilesiyle tüm öğretmelere karanfil hediye ederken, öğretmenlik görevlerinin yanında madde bağımlılığıyla ilgili gönüllü çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Baydilli, okumanın ve öğrenmenin bir toplumun kalkınması açısından öneminden bahsederken, okuma oranının düşük olduğu ülkemizde gençleri okumaya teşvik edecek kişilerin de yapacağı çalışmalarla öğretmenler olacağını aktardı.

İl Milli eğitim Müdürü Fevzi Kurt ve İl Müftüsü Ramazan Tolan da öğretmenlere hitap ederken, öğretmenler için gerçekleştirilen program ve davetlerinden dolayı Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli’ye teşekkür etti.