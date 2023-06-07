Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından öğrencilerin hizmetine sunulan Şair Nabi Dijital Sinema Salonunda bu hafta ‘’Mavi Bisiklet’’ filmi gösterime girdi. Öğrenciler, dijital sinemada ücretsiz film izleme keyfini yaşadı.

Her zaman eğitime ve öğrencilere destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün hayata geçirdiği Şair Nabi Dijital Sinema salonunda film keyfi yaşandı. Her gün farklı okullardan öğrencilerin geldiği sinema programına İstiklal Ortaokulu öğrencileri katıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait otobüslerle okullarından alınan 170 öğrenci Şair Nabi Dijital Sinema Salonuna getirildi. Öğrencilere gazoz ve patlamış mısır ikramı yapılan sinema etkinliğinde öğrenciler ilk kez sinema keyfi yaşadı. Öğrenciler, Senaryosu yönetmenliğinin Ümit Köreken’in üstlendiği 2016 yapımı Altın Portakal Ulusal Film Yarışmasında en iyi senaryo ödülü alan Mavi Bisiklet filmini izledi.

Öğretmenler ve öğrenciler sinema etkinliğinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.