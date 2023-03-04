Edinilen bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesinde nitelikli yağma suçundan aranan şüphelinin yakalanması için Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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