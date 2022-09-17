Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde narkotik köpeği “Kyra” ile yapılan uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü halde uyutturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde narkotik köpeği “Kyra” ile yapılan uyuşturucu operasyonunda toprağa gömülü halde uyutturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çerçevesinde bir adrese operasyon düzenlendi. Narkotik dedektör köpeği “Kyra” ile yapılan aramalarda ikametin bahçesine gömülü vaziyette 4 paket halinde 3 kilo 759 gram esrar maddesi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 13 bin 245 TL para ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.