Şanlıurfa’da motosikletle bisikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı’nda seyreden motosiklet ile karşı şeritten gelen bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada devrilen bisikletin sürücüsü ile motosikletteki 2 kişi yaralandı. Bu sırada yolda seyreden otobüsün sürücüsü, kazayı görüp frene basarak yaralıların aracın altında kalmasını engelledi. Yaralı 3 kişi, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.