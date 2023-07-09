Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde bulunan lavanta tarlalarında hasat başladı.

Suruç ilçesinde lavanta hasadı başladı. Bölgede birçok çiftçi tarafından alternatif ürün olarak ekilen lavanta yüzleri güldürüyor. Lavantanın çiçeklerinden elde edilen yağ, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Kilosu 150 Euro’ya kadar alıcı bulan lavanta yağı, tıbbi aromatik bitkiler arasında dünyanın en önemli uçucu yağ bitkisi olarak biliniyor.

Hasadı başlayan lavanta genellikle kıraç verimsiz topraklara ekilirken, tarım arazilerinin boş kalmaması da sağlanıyor.

"50 kilodan bir kilo yağ üretiliyor"

Hasadı yapılan 50 kilo lavantadan ortalama 1 kilo yağ aldıklarını belirten Suruç Belediyesinde görevli Ziraat Mühendisi İbrahim Halil Caymaz, "Dekar anlamında bakıldığında bu oran hasat edilen zamana, hasat edilen miktara göre değişime uğrayabiliyor. 3 ile 14 kilograma kadar çıkabilir. Dekardan ortalama 6 ile 7 kilo arasında yağ elde ediyoruz” diye konuştu.