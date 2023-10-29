Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Birecik ilçesi kırsal Almaşar Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 63 ACT 920 plakalı otomobil ile 27 R 4166 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.