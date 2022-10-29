Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Selfie sonu oldu, metrelerce yükseklikten düşen genç kız kurtarılamadı

Selfie sonu oldu, metrelerce yükseklikten düşen genç kız kurtarılamadı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle Eyyübiye ilçesine bağlı Dede Osman, Topdağı, Mance Mahallesi ve mağaralar bölgesindeki metruk yapılarda şok uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, polis otosuna konularak emniyete götürüldü.

Şanlıurfa’da metruk yapılarda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda aralarında çeşitli suçlardan aranan kişilerin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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