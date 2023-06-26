Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol tarafından geliştirilen oyun tabanlı eğitim modeline göre hazırlanmış okul öncesinden 4.sınıf düzeyine kadar 374 farklı materyal ile matematik öğretim müfredatına birebir uyumlu Math Play Programı Şanlıurfa Karaköprü’de bir özel eğitim kurumunda aynı isimle yaz okulu olarak açıldı.

Globalleşen dünyada eğitim modellerinin değiştiğini ve Dünyada oyunla eğitimin yaygınlaştığını belirten Proje Adası Genel Direktörü Metin Akyol, “Dünyanın önde gelen üniversiteleri bu konuda çalışmalar yapıyor. Örneğin Stanford Üniversitesi yapmış olduğu bir çalışmada; matematiğe karşı pozitif tutumun IQ’den daha çok matematik öğrenimine katkısı olduğunu söylüyor. Oyunla matematik çocuğun pozitif tutum sergilemesini sağlıyor. Harvard Üniversitesi Project Zero Oyunu yeniden tanımlamak ve okullarda öğrenmeyi yeniden tasarlamak üzerinde çalışmalar yapıyor. Cambridge Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Oyun Geliştirme ve Öğrenme Merkezi kuruyor. Yaptıkları çalışmada oyunla öğrenmenin diğer yöntemlere göre daha çok fayda sağladığını tespit ediyorlar. Yine Ottowa Üniversitesi Kanada’da oyun tabanlı öğrenme ve öğretme girişiminde önemli çalışmalar yapıyor. UNICEF bu konuda raporlar yayınlıyor. Dolayısıyla bu konuya geç kalmamamız gerekiyor” dedi.

“Şanlıurfa’daki çocuklar da dünyaya yarışacak”

Şanlıurfa’daki Math Play yaz okulunun eğitimci ve eğitim girişimcisi Kadir Evliyaoğlu’nun vizyonuyla özel bir kurumda uygulamaya başladığını kaydeden Akyol, “Biz istiyoruz ki Şanlıurfa’daki çocuk da Londra’daki ,New York’taki, Berlin’deki, Tokyo’daki bir çocuktan geri kalmasın. O zaman dünyayla yarışıyoruz. Umarım Math Play Programı tüm Türkiye’de yaygınlaşır“ diyerek bu programla Şanlıurfa ve çevresindeki çocukların yaz dönemini dolu dolu geçirme fırsatı yakalayacağını söyledi.