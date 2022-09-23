Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda satışı yapan iş yerlerinin hijyen standartlarını korumasını sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Zabıta ve ticaret il müdürlüğü gıda kontrol ekipleri tarafından vatandaşların sağlığını korumak için yapılan denetimle, kentin işlek noktalarından olan Emniyet Caddesindeki restoran ve lokantalar denetlendi. Başta işletmelerin mutfakları olmak üzere hijyen ve temizlik denetimlerini titizlikle sürdüren zabıta ekipleri, işletmelere gıda ürünlerini açıkta korunmaması için uyarılarda bulundu. Gıda ürünlerinin saklama koşullarına uyulması gerekli noktasında işletmeleri uyardı. Bu kurallara uymayan işletmelere için gerekli işlemler uygulandı.

Denetimlerin devam edeceği belirtilen açıklamada, vatandaşların gördükleri olumsuzlukları belediyenin iletişim merkezine bildirmeleri istendi.