Şanlıurfa’da ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen derede mahsur kalarak kurtarılan yaklaşık 500 kaplumbağa, bakım ve rehabilitasyonlarının ardından doğaya bırakıldı.

Olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Sancaktar Mahallesi’nden geçen Karakoyun Deresi’nde yaşandı. Derede sürdürülen ıslah çalışmaları sırasında yaklaşık 500 kaplumbağanın mahsur kaldığı görüldü. Suyu kesilen deredeki çamur bataklığından kurtarılan 500 kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekiplerince, Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürüldü. Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapılan kaplumbağalar, ekipler tarafından Atatürk Barajı Göletine bırakıldı.