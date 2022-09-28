Kültürel ve sanatsal faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 27 Eylül Dünya Turizm Haftası dolayısıyla Göbeklitepe ve bir alışveriş merkezinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerini sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 27 Eylül Dünya Turizm Haftası dolayısıyla Göbeklitepe ve bir alışveriş merkezinde çeşitli etkinlikler düzenledi.

12 Bin yıllık geçmişiyle tarihe ışık tutan Göbeklitepe’de Urfa Ahengi Müzik Topluluğu tarafından verilen açık hava konseri yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekerken bazı vatandaşların halaya durduğu da görüldü. Yaklaşık 1 saat süren açık hava konseri süresince Şanlıurfa’ya özgü türküler seslendirildi. Etkinliğin bir diğer ayağı ise çocuklara tarih bilincini aşılamak, tarihe, arkeolojiye olan ilgi artırmak adına kent merkezinde bir alışveriş merkezinde düzenlendi. Minyatür arkeolojik kazı alanlarının yerleşildiği oyun alanında kazılar yapan, taş sütun, sikke, gözyaşı şişesi gibi arkeolojik kazılarda rastlanılan objeleri bulan çocukların sevinç ve heyecanı yüzlerinden okunurken aileleri de bu anları cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Alışveriş merkezi içerisinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki merkezlerde yapılan el sanatları da sergilenirken Şanlıurfa’nın tarihi yerlerinden oluşan fotoğraf sergisi ise ziyaretçilerin beğenilerine sunuldu.