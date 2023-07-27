Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde gençliğe önem verilmesi amacıyla kazandırılan Kültür ve Sanat Evindeki kurslar için kayıtlar başladı.

Gençleri geleceğe hazırlama ve sanatla tanıştırmak amacıyla hayata geçirilen projenin çalışmaları devam ediyor. Haliliye Belediye bünyesindeki Kamberiye Mahallesinde bulunan bina, Belediye Başkanı’nın gençlere yönelik hizmet verilmesine yönelik talimatlarıyla Kültür ve Sanat Evi’ne dönüştürüldü. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlandığı Kültür ve Sanat Evi, def/bendir, ney, keman ve piyano kurslarıyla vatandaşların hizmetinde olacak. Gençlerin kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi ve sanatla iç içe olması amacıyla ilçeye kazandırılan Kültür ve Sanat Evinde kurslar ise uzman hocalar eşliğinde sunulacak.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru ile başlayan kurs kayıtları için başvurular ise Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi ve Kamberiye Mahallesinde bulunan Kültür ve Sanat Evinden alınacak.