Şanlıurfa’da bir balıkçı tezgahında sergilenen köpekbalığını ilk kez bu kadar yakından gören vatandaşlar dokunmadan geçmedi.

Şanlıurfa’da bir balıkçı tezgahında sergilenen köpekbalığını ilk kez bu kadar yakından gören vatandaşlar dokunmadan geçmedi.

Denizi olmayan Şanlıurfa’da balık almaya giden vatandaşlar, tezgahta sergilenen yaklaşık 100 kiloluk köpekbalığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Hayatlarında ilk defa bir köpekbalığı gören vatandaşlar, defalarca dokunup bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Bu kadar yakından bir köpekbalığını görmenin çok tuhaf bir duygu olduğunu söyleyen vatandaşlar, Şanlıurfa’da çok alışkın olmadıklarr bir durum olduğunu belirtti. Köpekbalığına yakından bakınca çok garip göründüğünü söyleyen Mustafa Demirkan, “Denizde çok ama buraya gelince ilginç oldu. Yakından bakınca daha farklı oluyor” şeklinde konuştu.

Köpekbalığını görünce çok şaşırdıklarını söyleyen Ahmet Deniz, “Ben zaten buralı değilim, şehir dışında kalıyorum. Ben gelip görmek istedim. Biraz şaşırdık. çünkü görmeye alışık olmadığımız bir şey” dedi.

Ciğer kebabı yerine balık

Balıkçı Cemal Yener, "Bu köpekbalığı İskenderun sahillerinde yakalandı. Elimizden geldiğinde Urfa’ya bütün çeşitleri getirmek istiyoruz. Urfalılar da biraz bu ciğeri, kebabı bırakıp balığa yönelseydi daha güzel olacaktı. İlgi odağı oldu. Çocuklar gelip fotoğraf çektirdiler. Urfa’ya güzel bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bu balığın kilosunu 50 Türk lirasından satacağız. Kanser tedavisine iyi geliyor” diye konuştu.