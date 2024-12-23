Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobilin kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunda, Millet Bahçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 DA 4078 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: iha