Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde komşular arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı. Polis ekipleri kavgayı havaya ateş ederek ayırmak zorunda kaldı.

Olay, Siverek’in Ayvanat Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, aynı binada oturan komşu aileler arasında aidat konusu yüzünden başlayan tartışma, kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı. Kavgada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.