Şanlıurfa’da kış lastiği denetimi denetiminde kurallara uymayan sürücülere 20 bin 448 TL para cezası uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

Şanlıurfa’da kış lastiği denetimi denetiminde kurallara uymayan sürücülere 20 bin 448 TL para cezası uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

Şanlıurfa’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Yapılan denetlemelerde yasal standartlarda bulunmayan 11 sürücüye toplamda 20 bin 448 TL idari para cezası uygulanırken, 7 araç ise trafikten men edildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiği bildirildi.