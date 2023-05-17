Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kentsel Dönüşüm alanı ilan edilen Karakoyun Mahallesindeki eski yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor. 573 bağımsız yapının bulunduğu Karakoyun Mahallesinde eski yapılar yıkılarak yeni bir yaşam alanı oluşturulacak.

Kale Eteği, Kültür ve Turizm Yolu, Asya ve Osmanlı Mahalleleri, Kızılkoyun Nekropol Alanı, Kızılay Bahçesi, Belediye Bahçesi alanlarında başlattığı dönüşümü tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karakoyun Mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor. İpekyol Bulvarı, Karakoyun Caddesi üzerinde planlanan kentsel dönüşüm için belirlenen proje çerçevesinde uzlaşma sağlanan yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm başlattığı Karakoyun Mahallesindeki 573 yapıdan yaklaşık 200’ü ile uzlaşma sağlayarak tahliye ve yıkım çalışmalarını sürdürüyor. 573 bağımsız yapının bulunduğu Karakoyun Caddesi üzerinde birbirine bitişik olan çarpık yapıların yerine modern mimariye uygun olarak yeni bir yaşam alanı kurulacak. Karakoyun Kentsel Dönüşüm alanı içerisinde yapılacak yapıların yanında alanlar, meydanlar, parklar, dükkanlar ve oyun parklarıyla yeni bir yaşam alanına dönüştürülecek.

Sel felaketinde en çok etkilenen Mahallede başlatılan Kentsel Dönüşüm vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Karakoyun Deresi üzerinde bulunan yapıların daha önceden yıkılarak yol ve yeşil alan yapılmasıyla büyük bir felaketin de önüne geçilmiş oldu. Güvenlik önlemleri alınarak yıkımı gerçekleşen yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları görevliler tarafından bulundukları alandan kaldırıldı.

Proje alanı tarihi dokuyla yeni doku arasında bir köprü görevi olan Karakyoun Deresi ile şehirlerarası bağlantıyı sağlayan İpekyol Bulvarının kesiştiği noktada, Bediüzzaman Mezarlığı, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi ve Balıklıgöl odağında yer alıyor. Yaklaşık 7 hektarlık proje alanında yeşil bir aks sağlanması için her detay titizlikle düşünüldü.