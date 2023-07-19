Şanlıurfa’da meydana gelen iki ayrı trafik kazası, şehir polis kameralarına yansıdı.

İlk kaza, Şanlıurfa - Akçakale Çevre yolu üzerindeki kavşakta meydana geldi. Kavşakta ilerleyen motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralandı.

İkinci kaza ise, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Evren Sanatı Sitesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşı tarafından ters şeride girerek kontrolü bir şekilde ilerleyen kum yüklü hafriyat kamyonu, akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Yaşanan her iki kaza Şehir Polis Kamerasına yansıdı.