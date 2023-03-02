Şanlıurfa’nın Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, okulu yıkılan kısal bir mahallede öğrencilerin tekrar ders başı yapması için dakikalarca velilere sitem etti.

Şanlıurfa’nın Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, okulu yıkılan kısal bir mahallede öğrencilerin tekrar ders başı yapması için dakikalarca velilere sitem etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, verilen aranın ardından öğrenciler dün yeniden ders başı yaptı. Okulları yıkılan veya hasar gören birçok mahallede öğrenciler yeni okullara kayıtları yapıldı. Okulu yıkılan Hilvan ilçesine bağlı kırsal Kovancı Mahallesinde bulunan 19 öğrenci de taşımalı sisteme alınarak 8 kilometre uzaklıktaki Söğütlü İlkokulu’na kayıtları yapıldı. Deprem korkusu yaşayan birçok çocuk gibi kayıtları yapılan öğrenciler de okula gitmeyince devreye kaymakam girdi. Okulu yıkılan kırsal Kovancı Mahallesini ziyaret eden Hilvan Kaymakamı Coşkun Doğan, çocuklarını okula göndermeyen velilere sitemde bulunarak, eğitim ve öğretimin önemi noktasında dakikalarca dil döktü.

“Hayatı normalleştirmenin yolu eğitimdir”

Hayattın normalleşmesi noktasında en önemli ön ayağın okulların açılması olduğuna dikkat çeken Kaymakam Coşkun Doğan, “Depremin üzerinden 25 gün geçti. Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Sizler burada çadırda iken ben rahat değilim. Samimiyetime inanın ve güvenin. Bugün de yanınızdayım. Ne yazık ki mahallemizde bulunan okulumuz depremde yıkıldı. Biz de çocukları, taşımalı eğitime aldık. Buraya gelmeden önce Söğütlü İlkokulu’na gittim. Bu çocukların hiçbiri okulda yoktu. Bu çocukları neden okula göndermediniz değerli vatandaşlarım, bizler cehaletle zaten mücadele ediyoruz. Bir de üzerine deprem geldi. Şu an tüm enerjimizi depremle mücadele için harcamaktayız. Biz nasıl normalleşeceğiz. Normalleşmenin en önemli göstergesi okulların açılmasıdır. Okulu açtık. Öğrencimiz gelmiyor. Çok üzüldüm. Sizlere buradan sitemlerimi iletiyorum. Çocuklarımızı yarından itibaren okula gönderelim” ifadelerini kullandı.

Kaymakam Doğan, yarından itibaren mahallede bulunan çocukların okula gönderileceği hususunda velilerden söz alarak mahalleden ayrıldı. Mahalle ziyaretinde, Kaymakam Doğan’a mahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş de eşlik etti.