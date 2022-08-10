Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Abide kavşağının ardından Balıkayağı ile GAP Bulvarında Köprülü Kavşak çalışmasına başlayacak.

Şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Abide kavşağının ardından Balıkayağı ile GAP Bulvarında Köprülü Kavşak çalışmasına başlayacak.

Kentteki trafik akışını rahat ve konforlu bir hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları doğrultusunda Balıkayağı ve GAP Bulvarı köprülü Kavşağın proje çalışması tamamlandı. Şanlıurfa’nın can damarı olan Abide Kavşağının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından GAP Bulvarında, GAP ve Balıkayağı bulvarında kavşak çalışması yapılacak. Proje çalışması tamamlanan kavşaklarda, ihale sürecinin ardından çalışma başlatılacak. Balıkayağı ile GAP Bulvarında yapılacak olan kavşaklar tamamlandığında Abide Kavşağı ile Şanlıurfa GAP Havalimanına sinyalize olmadan transit geçiş sağlanacak.

Şehir merkezinde trafik sorununu çözmekte kararlı olduklarının altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ‘’Şanlıurfa şehir merkezinin trafik problemlerinin tümünü çözmekte kararlıyız. Açıksu, Emniyet, Akçakale Caddeleri ve Abide Kavşağı’na neşteri vurduk. Şimdi sıra Balıkayağı Bulvarı’nda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte şehrimize bir köprülü kavşak daha kazandırıyoruz. Hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.