Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Karacadağ bölgesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle sağlık ekipleri, acil durumdaki hastalara paletli ambulanslarla ulaşarak müdahale etti.

Karacadağ 6 No’lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu’na gelen solunum sıkıntısı ihbarı üzerine ekipler hızla harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken paletli ambulans, zorlu hava şartlarına rağmen hastaya ulaşmayı başardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan hasta, paletli ambulansla Siverek Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Öte yandan, Karacadağ Kayak Merkezi’nde düşerek yaralanan bir vatandaşa da paletli ambulansla ulaşılarak müdahale edildi. Kayak yaparken dengesini kaybederek düşen kişinin sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirildi. Ardından yaralı, paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Üç paletli ambulans görev yapıyor

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, kış aylarında sağlık hizmetlerinin aksamaması için özel donanımlı paletli ambulansların aktif olarak kullanıldığını belirterek, "İlimizde üç adet paletli 4x4 ambulans bulunmaktadır. Bu ambulanslardan biri Siverek, biri Viranşehir ve biri Şanlıurfa merkezde konuşlandırılmıştır. Olumsuz hava şartlarına rağmen sağlık ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlığı için 7/24 görev başında. Özel donanımlı ambulanslarımız ve deneyimli sağlık personelimizle her türlü acil vakaya en hızlı şekilde müdahale etmeye devam ediyoruz" dedi.

Yetkililer, kış şartlarında acil sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürüldüğünü vurgulayarak, vatandaşların acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçmeleri gerektiğini hatırlattı.