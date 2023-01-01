Şanlıurfa’da kadınlar, 2023 yılının ilk gününe serada yetiştirilen isotların hasadıyla başladı.

Şanlıurfa’da kadınlar, 2023 yılının ilk gününe serada yetiştirilen isotların hasadıyla başladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Uluslararası Göç Kuruluşu (IOM) tarafından ortaklaşa yürütülen “Toplum Temelli Seracılık” projesi çerçevesinde serada yetiştirilen isotların hasadı yapıldı. 2023 yılının ilk gününde gerçekleştirilen hasadın verimi, projeyi hayata geçirenleri memnun etti. Toplam 2 dönümlük alan üzerine kurulan seralar, 30 kadına da iş kapısı oldu. Modern ve tam otomatik sistem ile sulanan seralar 30 ailenin ekmek kapısı oldu. Göbeklitepe Tarımsal Kalkınma Kooperatifi aracılığıyla satışı yapılan isotlardan elde edilen gelir ise serada çalışarak ter döken kadınlara dağıtılıyor.

“Toplum Temelli Seracılık” projesi çerçevesinde aylık yaklaşık 2 ton isot üretimi yapıldığı belirtildi. Mevsim şartlarına göre seralarda isot, patlıcan, salatalık ve domates gibi farklı ürünler yetiştiriliyor.