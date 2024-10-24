Şanlıurfa’da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ele geçirdi, 7 şüpheli gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda Viranşehir ilçesinde 7 ayrı adresteki ev ve eklentilerinde metal dedektörü de kullanılarak arama yapıldı. Detaylı aramada değişik yerlere gizlenmiş 5 uzun namlulu silah, 3 tabanca, 3 av tüfeği, 14 şarjör ile 767 adet mermi ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.