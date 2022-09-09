Şanlıurfa’nın Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa’nın Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçesinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 2 şarjör, 50 mermi, 300 gram esrar, 688 paket gümrük kaçağı sigara ile 10 kilogram çay ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.