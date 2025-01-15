Şanlıurfa’da jandarma tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 15 kaçak silah ele geçirilirken 6 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siverek ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığına yönelik eşzamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 6 zanlı gözaltına alınırken yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız uzun namlulu silah, 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ile 18 adet şarjör ve 420 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.