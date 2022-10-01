Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerce kırsalda gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Suçüstü yakalan kişiye yasal işlem uygulanarak para cezası verildi. Kaçak avcılık çerçevesinde yakalanan 6 saka kuşuna da ekipler tarafından el konuldu.

Ceylanpınar’da asfalt ve beton yol çalışmaları sürüyor

Ceylanpınar’da asfalt ve beton yol çalışmaları sürüyor

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