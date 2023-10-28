Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde kaçak avlandığı tespit edilen 4 kişiye 57 bin 259 lira ceza kesildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) Haliliye ilçesi Dikme Mahallesi kırsal alanında yapılan denetimlerde, M.H. M.K. H.K. ve A.A.’nın kaçak avcılık yaptıkları tespit edildi. Yapılan kontrollerde şahısların atmaca kuşunu usulsüz olarak avladıkları belirlendi.

Av malzemelerine el konulurken, 4 kişiye toplam 57 bin 269 lira idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen atmaca kuşu ise Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.