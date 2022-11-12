Şanlıurfa’nın vazgeçilmez tescilli baharatlarından olan isot ile yapılan 63 farklı yemek, sıra gecesi eşliğinde tanıtılarak yüzlerce kişiye dağıtıldı.

Şanlıurfa’nın vazgeçilmez tescilli baharatlarından olan isot ile yapılan 63 farklı yemek, sıra gecesi eşliğinde tanıtılarak yüzlerce kişiye dağıtıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birçok STK temsilcisi ve vatandaşın katıldığı ‘Urfa Gastroshow’ etkinliği tarihi Haleplibahçe havzasında bulunan Gastronomi Merkezi’nde düzenlendi. Etkinlikte Urfa isotu ile yapılan 63 çeşit yöresel yemeğin tanıtımı ve sunumu yapıldı. Sıra gecesi ekibinin seslendirdiği türküler eşliğinde birbirinden güzel yemekleri tatma şansı yakalayan yerli ve yabancı turistler ile yüzlerce vatandaş, etkinlikte halay çekerek doyasıya eğlendi. Yemeklerin tadına bakan vatandaşlar, herkesi Şanlıurfa’ya davet etti. Gezmeye geldikleri kentteki etkinliğe katılan yabancı turistler de isottan yapılan yemekleri tatma şansı yakaladı. Turistler, Urfa lezzetlerine hayran kaldıklarını söyledi.

İsottan kek yaptılar

Yemeklerin tadına bakarak ustaları kutlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, “Aslında bakıyorsunuz ki her şeye bir ruh veren var. Şanlıurfa’nın yemeklerine de ruh veren iki tane önemli ürün var. Bunlardan bir tanesi isot, diğeri ise sade yağdır. Bugün İsot Gastroshow’u arkadaşlar yaptılar. Birbirinden lezzetli isot yemeklerini sundular. Artık sadece Şanlıurfa’da değil, Türkiye’nin birçok ilinde Urfa isotu var. Şanlıurfa isotu artık dışarıya da ihraç edilmeye başlandı. Aslında bakarsanız çiğköfteye asıl tadını veren isottur. Yine birçok yemeğin temelinde de isot var. Bugün baktığımızda arkadaşlarımız birçok çeşit yemek yapmışlar ama hiç beklenmedik bir iş daha yapmışlar. İsotlu kek yapmışlar, isotlu ayva tatlısı yapmışlar. Arkadaşlarımız aslında bunu söylemeye çalışıyorlar, isot tatlılara da lezzet veriyor. Dünyanın en tatlı ve en lezzetli isotu Şanlıurfa’da demiştik, şimdi tatlıya da konulunca zaten en tatlı isotu olmuş oldu" dedi.

“Bizim çocuklarımız çiğköfte ile yetişiyor”

18 aylık bir çocuğun acılı isotla yapılan çiğköfteyi yediğini gören Beyazgül’ün çocuğun yanına giderek, “İşte bizim çocuklarımız böyle yetişiyor. Başka illerde çocuklar süt ile beslenirken, bizimkiler ise çiğköfte ile yetişiyor. Bakar mısınız yerken hiç acı bile gelmiyor. Urfa’da çocuklarımız uslu durmadığında ‘ağzına acı süreriz’ demiyoruz, çünkü acı mükafattır. Ne diyoruz, ağzına tatlı süreriz diyoruz” sözleri herkesi güldürdü. Çiğköfte yiyen çocuk ise herkesin ilgi odağı oldu.

Etkinliğe katılan Harran Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Hafize Özbudun, “Benim ilgimi çeken burada birkaç tane fizyon çalışma vardı. Tattınız mı bilmiyorum. İsot şerbeti, isot çorbası vardı. İsotlu ayva tatlısı ve isot reçeli, bunlar gerçekten çok güzel çalışmalar olmuş. Birçok kullanılan ürün coğrafi tescil almış ürünlerdi. Eminim ki bir sonraki çalışmalarda patent dahi alabilirler. Ben bütün emeği geçen arkadaşları kutluyorum” diye konuştu.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik, ustalar tarafından yoğrulan çiğköfte ve 63 çeşit yemeğin ikram edilmesinin ardından son buldu.