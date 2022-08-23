Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde inşaatta geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, yapımı devam eden bir binanın inşaatında çalışan Ö.D. geçirdiği iş kazası sonucu ağır yaralandı. Yaralı işçi, Suruç Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.