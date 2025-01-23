Şanlıurfa’da ilk defa bir hastaya sağ femur yani uyluk kemiği tümör protezi ameliyatı gerçekleştirildi.

Şanlıurfa’da doktora giden bir hastanın sağ uyluğunda hasar olduğu tespit edildi. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yönlendirilen hasta burada tedavi altına alındı. Hastanede yapılan biyopsi sonucunda sağ femur şaftı bölgesinde meme kanseri metastazı yani tümörlü hücrelerin başka bir organa sıçradığı belirlendi. Şanlıurfa İl Geneli Tümör Konseyi’nde değerlendirilen hasta için, sağ femurundaki hasarlı bölgenin çevresindeki normal dokularla birlikte tamamen çıkarılması ve yerine tümör protezi yerleştirilmesine karar verildi. Tüm tetkikleri yapılan hasta Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Rıdvan Acar öncülüğünde ameliyata alındı.

Şanlıurfa’da ilk defa gerçekleştirilen ameliyatla hastayı sağlığına kavuşturan Op. Dr. Rıdvan Acar, “Bu tür durumlarda hastalarımız genellikle büyük şehirlere giderek tedavi olmaya çalışıyordu. Bu durum hem tedavilerin gecikmesine hem de hastaların mağduriyetine yol açıyordu. İlimizde böyle bir ameliyat gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sağ femur protezi ameliyatı ile hem hastamızın mağduriyetini giderdik hem de Şanlıurfa’da bir ilki gerçekleştirdik” dedi.

Acar, gerekli imkanlar sağlandığında, birçok tümör ameliyatının Şanlıurfa’da ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başarıyla yapılabileceğini belirtti.