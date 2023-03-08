Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçe girişinde meydana geldi. Bekir Ç. yönetimindeki 34 UV 5029 plakalı otomobil ile Hasan A. kontrolündeki 27 AHA 647 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3’ü ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3’ü ağır 5 kişi yaralandı.

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