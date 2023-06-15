Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde 2 kardeş sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı kırsal Soğukkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Polat serinlemek için sulama kanalına girdi. Yüzme bilmediği için suda çırpınan Mustafa’yı gören ağabeyi Ahmet Polat da kardeşini kurtarmak için kanala atladı. Akıntıya kapılan kardeşler daha sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler suda kaybolan kardeşleri aramaya başladı. Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Mustafa ve Ahmet Polat kardeşlere ulaşıldı. Kanal dışına çıkarılan kardeşlerin boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden kardeşler otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.