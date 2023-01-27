Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, bağ evlerine dadanan hırsızlar, bir gecede 6 evi soydu.

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, bağ evlerine dadanan hırsızlar, bir gecede 6 evi soydu.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık, Karaköprü ilçesine bağlı kırsal Yarımtepe Mahallesinde yaşandı. Sahiplerinin yaz aylarında içerisinde zaman geçirdiği bağ evlerine hırsızlar dadandı. Bir gecede mahallede bulunan 6 eve giren hırsızlar, buzdolabı, klima, televizyon, soba, elektrikli süpürge, çapa makinesi, akülü araba, çamaşır makinesi, mutfak malzemesi ve güvenlik kamerası sistemlerini kamyonete yükleyerek çaldı. Jandarmaya giderek şikayetçi olan ev sahipleri, hırsızların yakalanmasını istedi.

Yaşanan hırsızlık olayına tepki gösteren bağ evi sahiplerinden Ahmet Bayram, “Bu gördüğünüz demir panjurları kırıp içeri girmiş. İçeride olan güvenlik kamerası sistemini söküp çalmış, beyaz eşyaları çalmış. Bu evde girip işini bitirdikten sonra benim evime giriyor, daha sonra arka taraftaki eve giriyor. Buradaki tel örgüleri kesip, karşıdaki eve girmiş, bu şekilde 6 eve girip hırsızlık yapıyorlar” ifadelerini kullandı.