Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 28 adet küçükbaş hayvanı çalan iki hırsız, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde 28 adet küçükbaş hayvanı çalan iki hırsız, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yarpuz Mahallesinde 28 adet küçükbaş hayvanı çalan hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, çalışmalar çerçevesinde koyunların Kemerli Mahallesinde olduğunu tespit etti. Jandarma ekiplerince tespit edilen mahallede yapılan aramada, çobanlık yapan M.K. isimli şüpheli çalıntı hayvanlarla birlikte arazide yakalandı. Yapılan sorgulamasında R.E. isimli şahıs ile birlikte hayvanları çaldıklarını itiraf etmesiyle gözaltına alınan iki şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü. Kırsalda bulunan çalıntı hayvanlar sahibine teslim edildi. Hayvanlarına kavuşan kişi jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.