Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Viranşehir karayolunun 25. kilometresinde Kalfalar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Abdulkadir Suncak (30) idaresindeki 01 AEG 350 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Abdulkadir Suncak ile yolcular Fatime Suncak (73) ve Ali Suncak (80) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatime Suncak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.