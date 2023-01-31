Haliliye Belediyesi, “Ekmek nimettir, yeri çöp değildir” sloganıyla yürüttüğü bayat ekmek toplama çalışmalarıyla günlük yarım tonluk ekmek israfının önüne geçiyor.

Haliliye Belediyesi, “Ekmek nimettir, yeri çöp değildir” sloganıyla yürüttüğü bayat ekmek toplama çalışmalarıyla günlük yarım tonluk ekmek israfının önüne geçiyor.

Haliliye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, sosyal sorumluluk bilinci ve ekmeklerin çöpe atılmasının önüne geçmek amacıyla bayat ekmek toplama projesini hayata geçirdi. “Ekmek Nimettir Yeri Çöp Değildir” sloganıyla uygulanan proje çerçevesinde 32 merkez mahallede belirlenen noktalara bayat ekmek toplama kutuları yerleştirildi. Vatandaşların bayat ekmeklerini attıkları ve 600’ü bulan bayat ekmek toplama kutularına bırakılan ekmekler, günlük olarak ekipler tarafından toplanıyor. Bayat ekmek toplama aracına yüklenen ekmekler, hayvanlara verilmek üzere barınaklara teslim ediliyor. Haliliye’de hayata geçirilen bayat ekmek toplama projesiyle günlük 500 kilogram, aylık 15 ton ekmek israfı önleniyor.

Öte yandan Temizlik İşleri Müdürlüğü, vatandaşların takdirini toplayan ve ekmek israfını önleyen uygulamanın yaygınlaşması için gelen talepler çerçevesinde bayat ekmek toplama kutularını ilçenin birçok noktasına yerleştirmeye devam ediyor.