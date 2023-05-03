Türkiye’nin en çok güneş ışığı alan, güneşli gün sayısı en fazla illerden biri olan Şanlıurfa’da tarım yapılamaya elverişli olmayan eğimli alanlarda güneşten yararlanarak yenilenebilir enerji üretmek için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, GES tarlalarını genişletiyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleri ve uzun uğraşları meyvelerini vermeye devam ediyor. Şehrin birçok noktasında yeni yatırım yapılarak güneşi en fazla alan kentlerden biri olan Şanlıurfa’da GES projelerinin sayısı her geçen gün artırılıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan GES (Güneş Enerji Sistemi) projeleri ile enerji müptelalığından kurtulmak ve tasarruf elde etmek için Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ŞUSKİ) tarafından yürütülen GES projesi süratle ilerliyor. 32.760 adet 550 Watt panellerle Şanlıurfa’nın yenilenebilir enerjisine güç katacak olan GES projesi ile yaklaşık 25 milyon kWh enerji üretilmesi hedefleniyor. Böylece hem enerji maliyetlerini düşürmesi, hem de şehrin yıllık karbon salınımını önemli oranda düşürerek çevreye de katkı sunması öngörülüyor. 200 dönüm alanda gerçekleşecek olan projede yıllık 9,4 milyon tonluk karbon emisyonuna eşdeğer üretim yapılacak. Yıllık 15.600 hanenin yıllık tüketimi kadar enerji üretimi yapılacak. Yerli hücre ve panellerin kullanılacağı proje, kamu projelerinde bu büyüklükte bir ilk olma özelliğine sahip olacak. Enerji maliyetleri düşünüldüğünde GES tesisinin tüm etapları tamamlandığında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ne aylık 7 Milyon TL maddi destek sağlaması ve tesisin kendini 3 ile 4 yıl arasında amorti etmesi bekleniyor.