Şanlıurfa’da patlayan su borusunun tamiri için çalışma yapan iş makinesinin operatörü göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da patlayan su borusunun tamiri için çalışma yapan iş makinesinin operatörü göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Karaköprü ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesinde meydana geldi. Temel kazısı sırasında bölgeden geçen içme suyu borusu patladı. Akan su, bölgedeki bir binanın istinat duvarının yıkılmasına neden oldu. Bu sırada park halindeki minibüs, enkaz altında kalarak, kullanılamaz hale geldi. Olayın ardından inşaat alanına iş makinesiyle su borusunu değiştirmeye gelen işçi Mehmet Aktaşoğlu (20) çalışma yaptığı sırada bu kez göçük meydana geldi. Aktaşoğlu, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından göçük altından çıkarılan Aktaşoğlu, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye altına alınan işçi, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aktaşoğlu’nun cenazesi otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.