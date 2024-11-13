Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmede 20 ton sahte sıvı yağ ele geçirildi.

Şanlıurfa’da gıda terörüne geçit verilmedi. İhbar üzerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda Kontrol Mühendisleri Kadıkendi Mahallesi Marangozlar Sitesi’nde bulunan ruhsatsız bir işletmeye operasyon düzenledi. Operasyonda, hijyen kurallarına uygun olmayan şartlarda üretilen yaklaşık 20 ton sahte sıvı yağ ele geçirildi. Merdiven altı olarak nitelendirilen bu üretimin piyasaya sürülmeye hazırlandığı öğrenildi. Ekipler, imha edilmek üzere tonlarca sıvı yağa el koydu. işyerini mühürlenen iş yeri sahibine de cezai işlem uygulandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.