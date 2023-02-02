Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği spor salonlarıyla birlikte spor yapma imkanına kavuşan gençler, periyodik olarak katıldıkları ortak antrenmanlarla başarılarına başarı katıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği spor salonlarıyla birlikte spor yapma imkanına kavuşan gençler, periyodik olarak katıldıkları ortak antrenmanlarla başarılarına başarı katıyor.

“Gençlere yatırım, geleceğe yatırımdır” anlayışıyla Şanlıurfa’da gençlerin spor aktivitelerine katılımlarını sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatlarıyla oluşturulan 9 spor salonunda gençlere karate eğitimi veriliyor. Sömestr tatilinde gençlerin spor salonlarında vakit geçirmelerini sağlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2 haftalık ara tatilde yaklaşık bin gence spor yapma imkanı sağladı. Spor salonlarına gelen gençler burada uzman antrenörler eşliğinde spor yaparak vakit geçiriyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin gençler için hayata geçirdiği spor salonlarından faydalanan gençler arasında başarıdan başarıya koşan gençler de yer alıyor. Ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan Şanlıurfalı gençler başarılarına bir yenisini daha eklemek için eğitimlerine devam ediyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Sporcusu Abdulsamet Sepetçi, Geçen yıl yapılan Minik Yıldızlar şampiyonasında Türkiye birincisi olurken Muhammet Halis Toprak, Minik Yıldızlar Türkiye şampiyonasında Türkiye üçüncüsü oldu. İsmail Felhan ise geçen yıl yapılan Anadolu yıldızlar şampiyonasında Türkiye ikincisi oldu.

Genç sporcular Sepetçi, Toprak ve Felhan, kendilerine verilen desteklerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e teşekkür ettiler.