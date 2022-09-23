Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ üyeliğinden aranan R.T.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, Karaköprü ilçesindeki bir ikamete saklandığı bilgisini alan ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

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