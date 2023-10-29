Şanlıurfa’da Cumhuriyet’in 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde "Fener Alayı" yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

Şanlıurfa’da Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde valilik tarafından düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar 18 Mart Çanakkale Caddesi’nde bir araya geldi. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Rabia Meydanına kadar yürüdü. Gençler de yürüyüş esnasında ellerinde dev Türk bayrağını taşıdı. Burada son bulan yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Okunan marşın ardından gösteri alkışlarla son buldu.

Yürüyüşe Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, çeşitli STK temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.