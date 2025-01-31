Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bir evden yüklü miktarda altın çalan zanlılar, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Eyyübiye ilçesine bulunan bir ikamette yaşandı. Evde altınlarını bulamayan kadın, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için titiz bir çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucunda ekipler, olayın zanlılarının A.C. (19), M.C. (29) ve A.C. (26) olduğunu belirledi. Ekipler, olayın gerçekleştiği gün düzenlediği operasyonla 3 şüpheliyi de yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerle birlikte çalınan altınlar da eksiksiz bir şekilde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C. ve A.C. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılırken, A.C. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan altınlar sahibine teslim edildi.