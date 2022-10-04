Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Alevlere teslim olan birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın korkuya neden oldu. Alevlere teslim olan birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evin çatı katında yangın çıktı. Kısa sürede kıvılcımların eşyalara sıçramasıyla yangın büyüdü. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Maddi hasarın meydana geldiği yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme çalışması başlatıldı.